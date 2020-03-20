России грозит дефицит ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может возникнуть дефицит ноутбуков, пишет РБК. Этому поспособствует переход на удаленную работу, падение курса рубля и не до конца заработавшие производства в Китае.

Сейчас ноутбуки почти закончились на складах дистрибьюторов электроники и продавцов, которые покупают ноутбуки оптом. На 10−11 неделе 2020 года (2−15 марта) спрос на портативную электронику начал расти в связи с подготовкой к переходу на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.

На 10-й неделе продажи стали выше на 10% в сравнении с предыдущей неделей, а на 11-й — уже на 27%, пишет РБК со ссылкой на представителя GfK. Однако на 10-й неделе уровень реализации был ниже аналогичного прошлогоднего показателя (меньше на 18%), а на 11-й — уже выше в полтора раза (+50%).

Еще один фактор, сказавшийся на продажах — это резкий скачок курса доллара, из-за которого российские покупатели вынуждены как можно скорее реализовывать планы по приобретению крупной техники. Больше всего покупателей на данный момент интересуют ноутбуки в ценовой категории выше 40 тыс. рублей.

Наибольшим спросом пользуется техника марок HP и Lenovo, по словам источников, уже сейчас бизнес-модели этих производителей купить невозможно. Также покупатели интересуются ноутбуками ASUS и Dell.

Александр Катаев, гендиректор Lenovo в России: На данный момент компания Lenovo осуществляет поставки ПК на российский рынок в штатном режиме и проблем с новыми закупками у наших дистрибьюторов нет. Скорее можно говорить о резком всплеске спроса, который создал нехватку ноутбуков и ПК в коротком периоде времени.

Некоторые эксперты ожидают, что дефицит на рынке ноутбуков сохранится еще на два-три месяца. Российские склады получат товар где-то в середине апреля, значит он пока находится на таможне или же на производствах. Но есть мнение, что те ноутбуки, которые еще даже не доехали до страны, уже заранее раскуплены заказчиками.

Накануне отечественные продуктовые ритейлеры запустили флешмоб под названием «Товар есть», чтобы успокоить людей, массово закупающихся товарами первой необходимости из-за пандемии коронавируса. В акции участвуют магазины X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Дикси», «Ашан», Billa и другие.