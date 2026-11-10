Jaguar Land Rover обвинил BYD в копировании дизайна своего внедорожника

Jaguar Land Rover (JLR) обвинил китайского автопроизводителя BYD в копировании дизайна Land Rover Defender при создании внедорожника Ti7. В преддверии судебного разбирательства в Гааге судебные приставы провели обыски в офисах BYD в Нидерландах и изъяли цифровые документы. Об этом сообщает The Guardian.

Обыски прошли в августе в офисах компании в Схидаме и Хофдорпе. JLR опасалась, что электронные записи, которые могут иметь значение для дела, будут уничтожены. Британский автопроизводитель также подозревает BYD в обратном проектировании некоторых технологий, использованных в Ti7.

Спор касается семиместного гибридного внедорожника BYD, который эксперты сравнивают с Defender с момента его выхода на китайский рынок в сентябре 2025 года. В январе 2027 года компания планирует представить модель в Великобритании по цене от 47 тыс. фунтов стерлингов — более чем на 20 тыс. фунтов дешевле Land Rover Defender 110.

JLR и BYD отказались комментировать продолжающееся судебное разбирательство. Суд в Гааге должен определить, есть ли основания для претензий британского автопроизводителя в связи с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.

Это не первый подобный спор JLR с китайским производителем. В 2019 году компания выиграла дело против Jiangling Motor Corporation, после трехлетнего разбирательства добившись прекращения продаж автомобиля, который считался копией Range Rover Evoque.