Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2026 в 08:00

Jaguar Land Rover обвинил BYD в копировании дизайна своего внедорожника

Компания добилась обыска в офисах китайской компании

Jaguar Land Rover (JLR) обвинил китайского автопроизводителя BYD в копировании дизайна Land Rover Defender при создании внедорожника Ti7. В преддверии судебного разбирательства в Гааге судебные приставы провели обыски в офисах BYD в Нидерландах и изъяли цифровые документы. Об этом сообщает The Guardian.

Обыски прошли в августе в офисах компании в Схидаме и Хофдорпе. JLR опасалась, что электронные записи, которые могут иметь значение для дела, будут уничтожены. Британский автопроизводитель также подозревает BYD в обратном проектировании некоторых технологий, использованных в Ti7.

Спор касается семиместного гибридного внедорожника BYD, который эксперты сравнивают с Defender с момента его выхода на китайский рынок в сентябре 2025 года. В январе 2027 года компания планирует представить модель в Великобритании по цене от 47 тыс. фунтов стерлингов — более чем на 20 тыс. фунтов дешевле Land Rover Defender 110.

JLR и BYD отказались комментировать продолжающееся судебное разбирательство. Суд в Гааге должен определить, есть ли основания для претензий британского автопроизводителя в связи с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.

Это не первый подобный спор JLR с китайским производителем. В 2019 году компания выиграла дело против Jiangling Motor Corporation, после трехлетнего разбирательства добившись прекращения продаж автомобиля, который считался копией Range Rover Evoque.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.