Суд взыскал с «Самолета» почти 320 млн рублей в пользу Realweb

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск ООО «ИА РИАЛВЕБ» ( Realweb ) к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» о взыскании задолженности за рекламные услуги. Сумма взыскания составила около 320 млн руб. Такая информация содержитсяв Картотеке арбитражных дел.

По рассмотренному делу Realweb выступала агентом «Самолет-Недвижимости» по медиаплану. Спор касался задолженности за период с февраля по июнь 2026 года. С ответчика взыскали 299,7 млн руб. основного долга и 18,2 млн руб. неустойки, начисленной по 18 августа включительно. Кроме того, суд постановил взыскивать пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического погашения задолженности.

Параллельно в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск Realweb к «Самолет-Недвижимость МСК» на 4,13 млн руб. Это отдельный спор по другому договору: в нем агентство выступает непосредственно исполнителем рекламных услуг. Требования относятся к периоду с января по май 2026 года. Заседание состоится на следующей неделе.

В конце октября суд взыскал с «Самолета» 284 млн руб. в пользу 2R-Media. Изначально истец требовал взыскать около 682 млн руб., однако затем уступил часть долга — 359 млн руб. — ООО «Кех Коммерц» ( Авито ).

Судебные споры с кредиторами происходят на фоне финансовых трудностей группы «Самолет». В сентябре ФНС подала заявление о банкротстве отдельных юрлиц, входящих в группу.