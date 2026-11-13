Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2026 в 10:20

Суд взыскал с «Самолета» почти 320 млн рублей в пользу Realweb

Еще один иск агентства к девелоперу остается на рассмотрении

3

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск ООО «ИА РИАЛВЕБ» ( Realweb ) к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» о взыскании задолженности за рекламные услуги. Сумма взыскания составила около 320 млн руб. Такая информация содержитсяв Картотеке арбитражных дел.

По рассмотренному делу Realweb выступала агентом «Самолет-Недвижимости» по медиаплану. Спор касался задолженности за период с февраля по июнь 2026 года. С ответчика взыскали 299,7 млн руб. основного долга и 18,2 млн руб. неустойки, начисленной по 18 августа включительно. Кроме того, суд постановил взыскивать пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического погашения задолженности.

Параллельно в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск Realweb к «Самолет-Недвижимость МСК» на 4,13 млн руб. Это отдельный спор по другому договору: в нем агентство выступает непосредственно исполнителем рекламных услуг. Требования относятся к периоду с января по май 2026 года. Заседание состоится на следующей неделе.

В конце октября суд взыскал с «Самолета» 284 млн руб. в пользу 2R-Media. Изначально истец требовал взыскать около 682 млн руб., однако затем уступил часть долга — 359 млн руб. — ООО «Кех Коммерц» ( Авито ).

Судебные споры с кредиторами происходят на фоне финансовых трудностей группы «Самолет». В сентябре ФНС подала заявление о банкротстве отдельных юрлиц, входящих в группу.

Юлия Топольская
Суд закон ГК «Самолет» ГК Realweb
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.