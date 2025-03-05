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05.03.2025 в 18:10

Суд в Москве оштрафовал Pinterest, Zoom и Twitch

Компании признаны виновными в нарушении закона о персональных данных

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Мировой судья судебного участка Nº422 Таганского района Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest на 12 млн руб. по части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (повторное невыполение оператором обязанности по локализации персональных данных россиян на территории РФ). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы.

По той же статье были оштрафованы стриминговый сервис Twitch (на 13 млн руб.) и платформа для проведения видеозвонков Zoom (на 15 млн руб.).

В октябре 2023 года суд оштрафовал Zoom на 115 млн руб. за отсутствие филиала по закону о приземлении. В августе 2024 года Pinterest получил штраф в размере 7 млн руб. за нарушение закона о самоконтроле. Фотохостинг отказался ограничить доступ к запрещенной в России информации.

Pinterest Twitch Суд Штраф Zoom
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