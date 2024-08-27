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27.08.2024 в 17:00

Pinterest оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле

Фотохостинг отказался ограничить доступ к запрещенной в России информации

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 млн руб. фотохостинг Pinterest за нарушение закона о самоконтроле. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Отмечается, что сервис наказали за повторное неудаление запрещенной в России информации. Владельцы соцсетей должны отслеживать и удалять контент, нарушающий законы РФ.

В декабре 2023-го суд Москвы уже штрафовал Pinterest на 800 тыс. руб. за публикацию запрещенного в РФ контента.

Напомним, закон о самоконтроле социальных сетей действует в России с февраля 2021 года. В 2023 году в Административный кодекс РФ были приняты поправки, согласно которым соцсетям грозят штрафы до 8 млн руб. за несоблюдение требований закона о самоконтроле.

Pinterest Штраф
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