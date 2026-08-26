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26.08.2026 в 09:20

Суд признал скриншот нарушением исключительных прав

ООО «Премьермедиаинвест» выплатит за его использование компенсацию в размере 240 тыс. руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание 240 тыс. руб. с ООО «Премьермедиаинвест» за публикацию в соцсети скриншота из аудиовизуального произведения. Суд не принял довод ответчика о том, что был использован только один статичный кадр, составляющий 0,03% хронометража произведения. Решение содержится в картотеке арбитражных дел.

Спор возник из-за публикации «Клещи атакуют», размещенной в сентябре 2018 года в сообществе «Наш Город» во «ВКонтакте». Правообладатель произведения ИП Евгений Пожиткин обнаружил скриншот и зафиксировал его размещение актом осмотра интернет-страниц в октябре 2025 года. После безрезультатной претензии он обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о выплате компенсации.

В суде «Премьермедиаинвест» настаивало, что использование одного кадра несопоставимо с использованием всего произведения. Компания также указывала, что стоимость приобретения исключительного права на произведение составляет 6,7 тыс. руб., тогда как взысканная компенсация превышает эту сумму в 35 раз.

Суды с этими доводами не согласились. По их мнению, использованный скриншот является частью аудиовизуального произведения, а не самостоятельным объектом авторского права. Поэтому компенсация не должна рассчитываться пропорционально количеству использованных кадров, секунд или проценту хронометража.

Кроме того, апелляционный суд признал размещение скриншота длящимся нарушением: публикация оставалась в открытом доступе более семи лет. Суд также отметил, что при определении компенсации учитывается стоимость правомерного использования произведения, а не цена приобретения исключительного права.

Ранее сообщалось, что P&G подала 288 исков к российским селлерам. Претензии связаны с нарушением авторских прав и незаконным использованием товарных знаков.

Юлия Топольская
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