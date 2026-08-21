P&G подала 288 исков к российским селлерам

Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble (P&G) с 1 января 2025 года по 19 августа 2026 года подал 288 исков к российским селлерам. 90 из исковых заявлений было подано за этот год. Об этом пишет Shopper's.

P&G подала иски из-за нарушения исключительных авторских прав и незаконного использования товарных знаков. Речь идет о претензиях по товарным знакам бытовой химии Fairy, Lenor и Tide, шампуней и бальзамов Head & Shoulders и Pantene. Ответчики продавали продукцию на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

В частности, селлеры продавали бытовую химию и косметику, которую не выпускали ни заводы P&G, ни производители с разрешением на выпуск продукции под марками компании. Суд установил, что такие товары обладают признаками контрафакта.

В некоторых случаях истцы с ответчиком заключили мировые соглашения.

P&G работает в России с 1991 года и владеет двумя заводами — в Ленинградской и Тульской областях. В 2022 году компания сообщила о намерении сократить присутствие в РФ, но не свернула производство. Товары P&G не входят в перечень Минпромторга для параллельного импорта. В 2025 году выручка ООО «Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания» сократилась на 2%, до 108,5 млрд руб., чистая прибыль — на 2%, до 2 млрд руб.