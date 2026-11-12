Суд приостановил взыскание почти 480 млн рублей с «Хавас Медиа» в пользу «АДВ Бенчмарк»

Арбитражный суд Московского округа 10 ноября приостановил исполнение судебных актов, по которым «Хавас Медиа» должна выплатить «АДВ Бенчмарк» 417,5 млн рублей долга и 62,6 млн рублей неустойки.

Кроме того, с 10 февраля 2026 года начисляются пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Исполнение приостановлено до окончания производства в кассации.



Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «АДВ Бенчмарк» в марте 2026 года. В августе Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения. «Хавас Медиа» обжаловала оба акта в кассации и попросила приостановить их исполнение. В октябре суд округа отказал, решив, что компания не доказала затруднительность поворота исполнения.



Теперь кассационная коллегия это определение отменила. Суд сослался на значительную цену иска и длительный корпоративный конфликт между участниками компаний, которые входят или ранее входили в группу АДВ . По формулировке суда, приостановление нужно, чтобы сохранить существующее положение сторон до рассмотрения кассационной жалобы.



Диспозиция по спору



Конфликт вырос из сделки, согласно которой в феврале 2023 года Дмитрий Коробков продал ООО «Альянс КС» доли в пяти компаниях группы АДВ за 600,2 млн руб. Одновременно он подписал с Кириллом Коробейниковым и Павлом Сидоровым соглашение об основных условиях сделки. По нему он должен был передать покупателям контроль над совместными предприятиями группы, в том числе над «Хавас Медиа».



Впоследствии Коробков оспаривал сделку, утверждая, что она была заключена под влиянием обмана. Суды трех инстанций не нашли оснований для удовлетворения его требований. Однако он предпринял новую попытку вернуть корпоративный контроль. В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и вернул ему доли в ООО «АДВ» (75,27%), ООО «АДВ Маркетинг Сервисез» (66,24%), ООО «Новые маркетинговые технологии» и ООО «Поинтс Лабс» (по 75,27%).



Однако позднее апелляция отменила это решение и отказала в иске. Суд указал, что Коробков получил полную оплату и почти три года не оспаривал договоры, поэтому не вправе ссылаться на их незаключенность.



Постановление вступило в силу, доли остаются за нынешними владельцами. Денежный спор «АДВ Бенчмарк» с «Хавас Медиа» продолжается.