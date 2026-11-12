Спор «Яшкино» и «Ивашкино» дошел до Верховного суда

Верховный суд России рассмотрит жалобу производителя «Яшкино» на регистрацию товарного знака «Ивашкино для уютных вечеров», принадлежащего компании «Тортьяна». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее Суд по интеллектуальным правам отказал «КДВ Яшкино» в аннулировании регистрации, посчитав, что обозначения не сходны до степени смешения. «КДВ Яшкино» настаивает, что конкурент не только использует созвучное название, но и оформил упаковку в стилистике известного бренда. По мнению компании, покупатели могут принять продукцию «Ивашкино» за новую линейку «Яшкино».

«Тортьяна» возражает, что использует название «Ивашкино» с 2010 года. Роспатент и нижестоящие суды также не обнаружили оснований для отмены регистрации: они сочли, что названия имеют разное происхождение, а сходные элементы дизайна широко распространены на рынке кондитерских изделий.

Верховный суд счел доводы «КДВ Яшкино» заслуживающими внимания и передал спор на рассмотрение экономколлегии. Компания, в частности, указывает, что суды должны были оценивать товарные знаки в совокупности — с учетом не только словесных обозначений, но и общего визуального впечатления от упаковки.

Ранее сообщалось, что ООО «КДВ Яшкино» продало «Санта Бремор» право на бренд «ТОП» за 300 тысяч руб.