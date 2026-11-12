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12.11.2026 в 06:30

Спор «Яшкино» и «Ивашкино» дошел до Верховного суда

Компании судятся из-за сходства товарных знаков

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Верховный суд России рассмотрит жалобу производителя «Яшкино» на регистрацию товарного знака «Ивашкино для уютных вечеров», принадлежащего компании «Тортьяна». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее Суд по интеллектуальным правам отказал «КДВ Яшкино» в аннулировании регистрации, посчитав, что обозначения не сходны до степени смешения. «КДВ Яшкино» настаивает, что конкурент не только использует созвучное название, но и оформил упаковку в стилистике известного бренда. По мнению компании, покупатели могут принять продукцию «Ивашкино» за новую линейку «Яшкино».

«Тортьяна» возражает, что использует название «Ивашкино» с 2010 года. Роспатент и нижестоящие суды также не обнаружили оснований для отмены регистрации: они сочли, что названия имеют разное происхождение, а сходные элементы дизайна широко распространены на рынке кондитерских изделий.

Верховный суд счел доводы «КДВ Яшкино» заслуживающими внимания и передал спор на рассмотрение экономколлегии. Компания, в частности, указывает, что суды должны были оценивать товарные знаки в совокупности — с учетом не только словесных обозначений, но и общего визуального впечатления от упаковки.

Ранее сообщалось, что ООО «КДВ Яшкино» продало «Санта Бремор» право на бренд «ТОП» за 300 тысяч руб.

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