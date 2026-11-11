Правообладатели песен Элвиса Пресли и Эминема подали в суд на музыкальный ИИ-сервис

Музыкальные издательства, связанные с Элвисом Пресли и Эминемом, подали иски против индийского ИИ-сервиса Suno. Они утверждают, что платформа использовала произведения артистов без разрешения для обучения технологии и создания новых композиций. Об этом сообщает Variety.

В иске, связанном с наследием Пресли, участвуют Authentic Brands Group и Raleigh Music Publishing. Помимо нарушения авторских прав, они обвиняют Suno в незаконном использовании личности и голоса певца. Истцы ссылаются на закон штата Теннесси ELVIS, принятый в 2024 году для защиты имени, голоса и изображения артистов от несанкционированного использования ИИ.

Отдельный иск подала компания Eight Mile Style, владеющая правами на песни Эминема. Издатель утверждает, что Suno позволяет пользователям генерировать музыку и тексты, копирующие элементы творчества рэпера. Сам Эминем истцом не выступает.

В Suno заявили, что сервис предназначен для создания оригинальной музыки, а не копирования творчества конкретных исполнителей. Компания также сообщила, что не разрешает запросы на ввод имен и песен конкретных артистов и сотрудничает со сторонними поставщиками для проверки загруженных аудиофайлов и текстов песен на предмет потенциального неправомерного использования.

Параллельно правообладатели Пресли судятся с Anthropic. В октябре они обвинили разработчика Claude в использовании 274 песен певца для обучения ИИ без разрешения и потребовали $48,6 млн компенсации. Anthropic отвергает обвинения.