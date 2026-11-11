Производители электроники попросили кабмин отсрочить введение техсбора

Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила главу правительства России Михаила Мишустина отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В РАТЭК заявили, что правила расчета и уплаты техсбора не приняты, взаимодействие государственных информационных систем не протестировано. У производителей и импортеров нет возможности заранее настроить учетные системы, перестроить планирование, адаптировать договоры поставки и зарезервировать оборотные средства. Из-за отсутствия конкретных механизмов уплаты сбора бизнес может столкнуться с издержками на производстве в конце года. Нужно перенести запуск сбора до завершения нормативной и технической подготовки, считают в ассоциации.

В Минпромторге заявили, что у компаний было время на подготовку. Закон о техсборе был принят в конце 2025 года, начало применения сбора по просьбе отрасли правительство переносило с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Оснований для перебоев в поставках нет, считают в министерстве.