Суд поддержал операторов связи в споре с МФО об оплате за маркировку звонков

Московский арбитражный суд вынес решения в пользу операторов связи «Вымпелком» и МТС в спорах с микрофинансовой организацией «Срочно Деньги». Компания требовала перерасчета платы за услуги массовых и автоматизированных вызовов (МАВ), а также маркировки звонков, начисленной с октября 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из материалов дел, МФО утверждала, что не заключала отдельных договоров на оказание этих услуг. Однако суд установил, что операторы заранее разместили публичные оферты на своих сайтах, а продолжение использования сервисов, пополнение счетов и работа через личный кабинет свидетельствовали о согласии клиента с новыми условиями обслуживания.

В ходе рассмотрения дела против «Вымпелкома» суд также отклонил довод о тройной оплате одного звонка. Судьи пришли к выводу, что клиент оплачивал разные услуги: сам вызов, его отнесение к категории массовых и маркировку номера. В споре с МТС было установлено, что организация могла отказаться от отдельных сервисов по предусмотренной оператором процедуре.

Юристы отмечают, что решения стали одними из первых судебных прецедентов по вопросу оплаты услуг, связанных с новыми требованиями регулирования телефонных коммуникаций. Суд признал, что маркировка вызовов и сервисы МАВ являются самостоятельными услугами, появившимися после изменений законодательства в сфере борьбы с мошенничеством.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают увеличения числа аналогичных споров в ближайшее время. По их мнению, судебная практика будет определять границы между обязательными требованиями государства и дополнительными коммерческими услугами операторов связи, расходы на которые бизнесу предстоит учитывать в своей деятельности.

В мае банки заявили о «правовой коллизии» в правилах маркировки звонков. Бизнес выступил против платной маркировки вызовов и дополнительных соглашений с операторами.