Суд отклонил иск Илона Маска к рекламодателям

Суд в США отклонил иск соцсети X (соцсеть заблокирована в России) к собственным рекламодателям. Компания утверждала, что ряд брендов вступили в незаконный сговор, чтобы лишить платформу рекламных доходов, прикрываясь инициативами по обеспечению безопасности в интернете. Однако доказать это не удалось, пишет Financial Times.

Иск был подан в 2024 году, при этом список ответчиков со временем менялся. В него входили Twitch, Shell, Lego, Pinterest и Всемирная федерация рекламодателей.

Суд пришел к выводу, что X не смогла подтвердить наличие ущерба. А сама суть предполагаемого сговора не дает оснований для антимонопольного разбирательства, поэтому иск был отклонен без возможности повторной подачи.

Напомним, после покупки Twitter Илоном Маском в 2022 году многие крупные рекламодатели сократили расходы на платформе, из-за чего ее доходы снизились более чем вдвое. Представители компаний-ответчиков настаивали, что действовали самостоятельно, объясняя отказ от сотрудничества опасениями по поводу недостаточной модерации контента.

По данным Financial Times, Маск пытался оказывать давление на бренды, угрожая судебными разбирательствами. Некоторые рекламодатели вернулись, опасаясь возможных последствий из-за его близости Маска к президенту США Дональду Трампу.

В итоге почти все крупнейшие рекламодатели восстановили размещение рекламы. Ранее сообщалось, что 97 из топ-100 брендов снова сотрудничают с платформой, причем некоторые тратят столько же или даже больше.