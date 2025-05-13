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13.05.2025 в 12:40

Суд обязал Лебедева и Дудя* удалить из видео кадры с оскорблениями Мизулиной

Также с блогеров взыщут 500 тысяч рублей

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Лефортовский суд Москвы обязал дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя (*внесен Минюстом в реестр иноагентов) удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями руководителя Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Мизулина подала иск к Лебедеву в сентябре 2024 года. Соответчиком по исковому заявлению выступает Дудь.

Суд постановил взыскать в пользу Мизулиной с Лебедева 300 тыс. руб., с Дудя — 200 тыс. руб. Также ответчики должны оплатить расходы на экспертизу. Защита Лебедева намерена обжаловать решение суда.

В опубликованном в августе прошлого года интервью Дудю Лебедев назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для России. «Я считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — сказал Лебедев.

Мизулина заявила, что в интервью «распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» Лиги безопасного интернета и ее лично. В апреле глава ЛБИ расширила иск к Лебедеву.

Сам дизайнер извинился перед Мизулиной и подчеркнул, что не пытался оскорбить главу ЛБИ лично, а лишь критиковал ее деятельность. Мизулина извинения не приняла.

Артемий Лебедев Суд Юрий Дудь Екатерина Мизулина
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