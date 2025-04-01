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01.04.2025 в 17:55

Мизулина расширила иск к Лебедеву

Соответчиком по исковому заявлению является Юрий Дудь*

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Руководитель Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина уточнила иск о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву, добавив в заявление еще четыре ролика. Об этом сообщает ТАСС.

Мизулина просит признать недостоверными видео от 13 сентября 2023 года, от 9 и 13 февраля и 1 августа 2024 года.

Ранее адвокат Лебедева рассказал, что рассмотрение иска приостановили на неопределенное время из-за экспертизы. В ЛБИ сообщили, что ее проведет центр судебной экспертизы имени Шляхова при Минюсте России.

Мизулина подала иск к Лебедеву в Лефортовский суд Москвы в сентябре прошлого года. Соответчиком по исковому заявлению выступает Юрий Дудь (*внесен Минюстом в реестр иноагентов).

В интервью Дудю Лебедев назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для России. «Я считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — сказал Лебедев.

Мизулина заявила, что в интервью «распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» Лиги безопасного интернета и ее лично.

Сам Лебедев извинился перед Мизулиной и подчеркнул, что не пытался оскорбить главу ЛБИ лично, а лишь критиковал ее деятельность. Мизулина извинения не приняла.

Артемий Лебедев Лига безопасного интернета иск Юрий Дудь Екатерина Мизулина
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