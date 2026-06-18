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18.06.2026 в 13:45

Блогера Митрошину приговорили к трем годам условно

Также суд постановил обратить в доход государства имущество на сумму 115 млн рублей

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Тверской районный суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2020−2021 годах Митрошина приобрела две квартиры в центре Москвы по договорам долевого участия, используя средства, с которых позднее не были уплачены налоги на сумму 115 млн руб. После погашения налоговой задолженности уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено.

Защита просила оправдать блогера по обвинению в отмывании денег, настаивая, что недвижимость была приобретена на доходы от законной деятельности. Сама Митрошина заявляла в суде, что покупала квартиры для проживания и не имела умысла на совершение преступления.

Помимо условного наказания и штрафа, суд удовлетворил требование прокуратуры о конфискации имущества на сумму 115 млн руб. В доход государства будут обращены 55 млн руб., вырученные от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также 60,2 млн руб., подлежащие возврату застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке.

Прокуратура ранее настаивала на назначении Митрошиной трех лет колонии общего режима и конфискации суммы, которую следствие сочло легализованными средствами.

Суд Александра Митрошина приговор
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