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18+
17.06.2026 в 18:20

Прокурор запросил три года тюрьмы для блогера Александры Митрошиной

Также гособвинитель попросил оштрафовать инфлюенсера на 900 тысяч рублей

Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы приговорить блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о легализации денег, а также оштрафовать инфлюенсера на 900 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, гособвинитель требует конфисковать у Митрошиной 115 млн руб. Речь идет о 55 млн руб., которые блогер выручила от продажи квартиры на Краснопресненской набережной в Москве, и возврате 60,2 млн руб. застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Прокурор полагает, что операции были частью схемы по отмыванию 127 млн руб.

Напомним, в отношении Митрошиной расследуется уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, она легализовала 127 млн руб., полученных в результате неуплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве.

В октябре 2025 года ФНС подала заявление о банкротстве Митрошиной. В том же месяце блогер подала иск к адвокату и юристу на 70 млн руб. Они придумывали проблемы и предлагали решить их за деньги.

Суд Александра Митрошина
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