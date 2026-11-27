UPD: «Циан» подтвердил, что из состава акционеров вышли структуры:

Дмитрия Крюкова (32,99%);

Дмитрия Демина (7,16%);

Максима Мельникова (6,24%).

Также, согласно данным сервиса раскрытия информации, право распоряжаться акциями компании прекратили следующие организации:

LBVF Investments Limited (8,12%);

MM Asia Invest Limited (7,08%);

Speedtime HK Limited (11,25%);

Ronder HK Limited (19,67%);

Dias Holding Limited (6,51%).

Новыми акционерами стали:

ООО «Технологии недвижимости» Левана Назарова, приобретшее 21,97% акций;

независимая инвестиционная группа «Атон Холдинг», приобретшая 21,41% акций.

Ключевые акционеры сервиса объявлений о недвижимости «Циан» — структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова — продали принадлежавшие им пакеты акций компании. В общей сложности новым владельцам перешло чуть более 52% голосующих бумаг, сообщает РБК со ссылкой на пять источников.

Как пишет издание, стоимость такого пакета превышает 36 млрд рублей по текущим биржевым котировкам. В «Циане» от комментариев отказались.

Акции передали не напрямую конечным покупателям. При этом ни один из новых владельцев не получил более 30% голосующих бумаг, рассказали изданию два собеседника. Это позволяет избежать обязанности направлять остальным акционерам обязательное предложение о выкупе их акций.

25 ноября «Коммерсантъ» сообщал, что инвестор и предприниматель Леван Назаров консолидировал крупный пакет акций «Циана». Его доля может составить около 20%. По данным источника газеты, бумаги приобретены через ООО «Технологии недвижимости». С учетом рыночной капитализации долю инвестора оценили в 14−15 млрд руб.

Кроме того, 24 ноября «Т-технологии» направили «Циану» добровольное предложение о покупке всех 77,67 млн акций компании. Цена одной бумаги составляет 993,05 руб., что на 29,3% выше котировок на закрытие основных торгов 5 ноября.

Акционеры смогут принять предложение до конца февраля 2027 года. В случае приобретения всех акций стоимость сделки составит 77,13 млрд руб.