Основатель финтех-группы «Баланс-платформа» Леван Назаров консолидировал около 20% акций платформы недвижимости ЦИАН. Стоимость пакета оценивается в 14−15 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Сделка прошла через брокерские группы в формате внебиржевых торгов. Назаров подтвердил приобретение, назвав его стратегической инвестицией в технологический сектор. Пакет может принадлежать ему через ООО «Технологии недвижимости».

По данным издания, интерес к акциям также проявляли инвестиционные группы, в том числе «Атон», которая могла претендовать на долю до 20%.

Назаров — основатель и контрольный акционер «Баланс-платформы», развивающей финансовые технологии. В группу также входит ипотечный сервис ДВИЖ, работающий с крупными застройщиками.

На фоне сделки ЦИАН демонстрирует рост финансовых показателей: за девять месяцев 2026 года выручка увеличилась на 18,9%, до 13,1 млрд руб., а EBITDA — на 50,7%, до 4,2 млрд руб.

Ранее об интересе к покупке доли в ЦИАН сообщали «Альфа-банк» и «Т-Технологии», последние заявили о намерении выкупить до 100% акций компании.