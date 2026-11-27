Минэкономразвития предложило развивать общую торговую и логистическую инфраструктуру для онлайн- и офлайн-продаж. Такая мера предусмотрена проектом Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ до 2036 года. В частности, предлагается использовать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и магазины традиционных сетей для обслуживания разных каналов торговли. Об этом сообщают «Ведомости».

Одна из обсуждаемых моделей предполагает расширение функций ПВЗ: помимо выдачи заказов они смогут принимать и временно хранить товары, а также выполнять отдельные складские операции. Один объект потенциально сможет обслуживать несколько маркетплейсов, торговых сетей и независимых продавцов. Кроме того, в помещениях ПВЗ могут появляться другие бизнесы — например, кофейни, арендующие часть площади.

Параллельно предлагается объединять инфраструктуру маркетплейсов и традиционных ретейлеров. Например, покупатели смогут получать заказы онлайн-платформ в магазинах торговых сетей, а ретейлеры — использовать сторонние ПВЗ и службы доставки. Магазины также могут стать точками хранения, сборки и выдачи заказов сторонних продавцов.

Участники рынка считают, что такая модель поможет снизить логистические расходы и расширить присутствие компаний в небольших населенных пунктах, где содержание собственной инфраструктуры может быть нерентабельным. При этом представители отрасли выступают за добровольное сотрудничество на договорной основе.

В Wildberries отмечают, что уже развивают партнерские ПВЗ на базе магазинов, банков и АЗС. В X5 сообщили, что более трети магазинов сети подключены к онлайн-доставке и одновременно обслуживают интернет-заказы и покупателей в торговых залах.

Для масштабирования таких проектов рынку потребуются единые правила взаимодействия, в том числе в вопросах прослеживаемости поставок, безопасности и качества товаров. Однако в проекте стратегии пока не прописаны конкретные механизмы совместного использования инфраструктуры. Документ внесен в правительство и обсуждался с представителями бизнеса, но его положения пока остаются предложениями.

Ранее сообщалось, что у половины владельцев ПВЗ сократилось агентское вознаграждение от маркетплейсов.