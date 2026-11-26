Бизнес-образование в 2027 году будет ориентироваться на развитие управленческого мышления, решение задач бизнеса и измеримые результаты. Как меняются требования к бизнес-школам, преподавателям и образовательным программам, Sostav рассказала Елена Пономарева, кандидат экономических наук, основатель «Лаборатории трендов», руководитель программы профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ.

Новые запросы бизнеса — новые требования к образованию

Сегодня запросы на бизнес-образование меняются быстрее, чем программы. По данным World Economic Forum (The Future of Jobs Report 2025), к 2030 году в среднем изменится 39% существующих профессиональных навыков. Дефицит навыков называют главным препятствием для трансформации бизнеса 63% работодателей. 91% опрошенных HR-руководителей считают развитие компетенций стратегически важным для своих организаций.

Аналогичные тенденции в России. По данным исследования Б1, компании все чаще рассматривают обучение как инструмент решения бизнес-задач, повышения производительности и адаптации к изменениям. Исследование НИУ ВШЭ подтверждает: две трети опрошенных корпоративных университетов уже вовлечены в трансформацию бизнеса, хотя полноценными участниками стратегического развития стали пока только 21%.

Бизнесу нужны финансовая устойчивость, операционная эффективность, быстрая реакция на изменения и стратегический горизонт. Компании не могут позволить себе не учиться, но платить за обучение без понятного результата уже не готовы — именно это меняет бизнес-образование.

Руководителям недостаточно освоить новые инструменты и получить готовые рекомендации. Важно развивать управленческое мышление, способность видеть бизнес как систему, учитывать интересы стейкхолдеров, оценивать последствия решений для подразделений, альтернативы и риски.

С развитием ИИ ценность таких компетенций только возрастает. Технологии ускоряют поиск информации, анализ данных и оценку решений. Прежде чем делегировать задачи сотрудникам или ИИ, руководитель должен сам понимать логику работы, уметь правильно ставить задачи, проверять достоверность данных и оценивать качество результатов. Это особенно важно при разработке стратегий, построении финансовых моделей и принятии сложных решений.

ИИ способен повысить операционную эффективность, но стратегический выбор и ответственность за него нельзя передать алгоритму. Поэтому растущий спрос на обучение работе с ИИ не отменяет необходимости фундаментальной управленческой подготовки. Иначе компания рискует быстрее и дешевле выполнять действия, не приближающие ее к стратегическим целям.

Развитие топ-менеджеров сохраняет актуальность: от их личной эффективности и решений зависит, сможет ли компания преодолеть кризис или использовать новые возможности. По данным исследования «Нетологии», 75% опрошенных HR-специалистов признают необходимость развития руководителей, но программы лидерских компетенций внедрили лишь 39%. Но компетенций недостаточно без поддержки решений внутри компании. Обучение помогает обосновать изменения исследованиями, расчетами и оценкой рисков бездействия.

Бизнес-результат как критерий выбора

Бизнес-образование теперь продает не знания, а результаты. 55% опрошенных HR-руководителей считают приоритетом оценку влияния обучения на операционные результаты.

Компаниям нужны компетенции в тот момент, когда возникает задача, и возможность оценить влияние обучения на работу. Репутации бизнес-школы и общих обещаний прикладного характера уже недостаточно: до начала программы компаниям важно понимать, какие решения участники смогут принимать иначе и как это повлияет на достижение корпоративных целей.

Бюджеты все больше будут распределяться под конкретные задачи бизнеса, а не под готовые программы. Корпоративное обучение становится рабочим контуром изменений и способом пересмотреть стратегические и операционные основания бизнеса: помочь проверить гипотезы, оценить новые рынки, пересмотреть процессы и подготовить решения для трансформации.

Результат обучения нельзя подменять результатами компании: на продажи и прибыль влияет множество факторов. Эффективность программы следует оценивать через развитие компетенций и качество решений, а экономический эффект — там, где связь с обучением обоснована.

Для слушателей открытых программ результаты имеют и личное измерение: карьера, доход, уверенность в решениях и профессиональные связи. Бизнесу и слушателям нужны разные доказательства ценности: компании — польза для бизнеса, слушателям — связь обучения с его целями.

Практический результат обучения хорошо виден на примерах разрабатываемых проектов. Например, директор по маркетингу светотехнической компании в ходе обучения разработала маркетинговую стратегию с учетом изменения цепочек поставок и структуры рынка: появились новые поставщики, усилилась конкуренция, часть дистрибьюторов перешла к контрактному производству, а спрос на ряде клиентских рынков замер. Анализ выявил возможности роста и стал основой для пересмотра бизнес-модели, позиционирования и ценностного предложения. Была подготовлена стратегия из пяти взаимосвязанных направлений с приоритетами, KPI, оценкой затрат, прогнозами и оценкой рисков — основа для стратегических решений и операционного планирования.

Другой пример — руководитель направления в ходе обучения проанализировала рынок медицинских изделий, конкурентов, целевые аудитории и действующий маркетинг компании. Было обосновано, что лечение деформаций позвоночника, протезирование и ортезирование требуют разных подходов. Вместо единой стратегии разработаны три направления с собственными целями, ценностными предложениями и инструментами продвижения. Итог — дорожная карта до 2030 года с решениями, планами реализации и оценкой затрат.

Оба примера показывают: еще до внедрения результатом обучения могут стать стратегия, дорожная карта, бюджет, KPI и оценка рисков. Дальнейшая реализация зависит от наличия необходимых ресурсов, поддержки собственников и готовности компании использовать новые компетенции.

Выбор бизнес-школы и программы

По данным SuperJob, большинство работодателей сохраняют бюджеты на обучение. Но между потребностью и платежеспособным спросом остается разрыв: обучение конкурирует с другими инвестиционными или операционными затратами.

При выборе программы компании прежде всего оценивают ее соответствие бизнес-целям: квалификацию преподавателей, возможность совмещать обучение с работой и применимость результатов. У слушателей, оплачивающих обучение самостоятельно, другие приоритеты. Они хотят систематизировать опыт, освоить стратегию и финансы, подготовить проект для бизнеса или изменить карьерную траекторию. 36% работодателей учитывают переподготовку при найме, 32% — повышение квалификации.

Конкуренция за образовательные бюджеты выходит за пределы бизнес-школ: корпоративные университеты, внутренние эксперты, онлайн-платформы, консалтинг и образовательные проекты деловых СМИ и деловых сообществ решают сходные задачи. Все чаще компании собирают сложные программы под собственные задачи, привлекая преподавателей из разных школ и консультантов. Теперь компании и слушатели открытых программ выбирают не формат сам по себе, а способ решить свои задачи и проблемы с приемлемыми затратами и за приемлемое время.

Бизнес-школам придется точнее формулировать преимущества. Обещания «практического обучения», «сильных преподавателей» и «индивидуального подхода» уже не отличают от конкурентов. Необходимо выигрывать не объемом доступных знаний, а профессиональной экспертизой, содержательной обратной связью и работой со сложными управленческими задачами, которые нельзя решить простой генерацией ответа.

Конкуренция с ИИ особенно заметна в сегменте коротких онлайн-программ: если их ценность сводится к пересказу теории, получить аналогичную информацию можно самостоятельно почти мгновенно.

Стоимость обучения важна, но сравнивать программы только по цене некорректно. Дорогое обучение не гарантирует качества, а низкая цена — экономии.

Преподаватель бизнес-школы: новые требования к экспертизе

Технологии и рынки меняются быстрее, чем накапливаются проверенные бизнес-практики. Преподавателям важно знать фундаментальные управленческие подходы, владеть широким набором инструментов и уметь выбирать их с учетом нового контекста. В открытых программах нужен широкий отраслевой кругозор: универсальный рецепт не подойдет руководителям из разных сфер бизнеса.

В 2027 году вырастет ценность преподавателей, работающих на стыке обучения, наставничества и консалтинга. Особенно в коротких программах, где нужно быстро разобраться в бизнес-задаче, отделить симптомы от причин и предложить инструменты для разных ситуаций. Узкие специалисты остаются незаменимыми в профильных модулях, в том числе связанных с цифровизацией и отраслевой специализацией.

Успешный практик — не всегда сильный преподаватель. Недостаточно рассказать о собственном опыте: нужно знать теорию, инструменты анализа и управления, условия их применения и уметь объяснить, почему один подход подходит бизнесу, а другой — нет.

При этом отдельная «звезда» не заменяет архитектуру программы. Обучение не обеспечит результата, если преподаватели работают независимо друг от друга, содержание модулей дублируется или между ними нет логической связи. Поэтому особенно важен руководитель программы, который управляет ею как целостным образовательным продуктом для конкретной аудитории.

ИИ повышает требования к преподавателям. Базовые объяснения доступны мгновенно, поэтому ценность смещается к диагностике, проверке информации, работе с противоречиями и обратной связи. Преподаватель помогает оценивать решения и последствия их применения.

Какие форматы обучения сохранят востребованность в 2027 году?

Растет запрос на интенсивность и скорость получения компетенций. Когда бизнесу нужно адаптироваться к изменениям за несколько недель, востребованы короткие интенсивы, модульные и консультационные форматы. По данным Cegos, 41% сотрудников отметили, что необходимое обучение приходит слишком поздно. Но скорость не должна достигаться за счет поверхностности.

Длительные программы нужны для систематизации опыта, освоения новых областей и подготовки к большей ответственности. Их преимущество — последовательное формирование системы компетенций, которую сложно получить из нескольких не связанных между собой курсов. Короткие программы решают другие задачи — позволяют быстро освоить инструмент или обновить отдельную компетенцию.

Для больших программ подходит гибридный формат: очные встречи для дискуссий и групповой работы, онлайн-занятия — между ними. При этом определяющим становится не соотношение очных и дистанционных занятий, а логика всей программы. Необходимо учитывать уровень подготовки участников, их профессиональный опыт, сложность решаемых задач и возможности применять полученные знания.

В 2027 году усилятся три требования к бизнес-школам: обосновывать ценность программы в конкуренции за бюджеты; предлагать разную глубину и скорость обучения — от интенсивов под срочную задачу до системных программ; обеспечивать качество всей образовательной архитектуры, а не отдельных модулей и дисциплин.

Бизнес-образование не может гарантировать успех компании. Но оно обязано повышать качество управленческих решений, от которых этот успех зависит. Именно это, а не количество учебных часов, громкие имена преподавателей или диплом известной бизнес-школы, должно стать главным критерием его ценности.