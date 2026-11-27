Сбербанк намерен взыскать 1,2 млрд руб. с российского «Юникредитбанка» и его итальянского владельца UniCredit S.p.A. Спор связан с удержанием средств с 2022 года из-за соблюдения ответчиками односторонних санкций. При этом суд уже трижды отказал Сбербанку в обеспечительных мерах, которые могли бы ограничить распоряжение активами группы в России, сообщает «Коммерсант».

В последнем обращении Сбербанк просил запретить реорганизацию и продажу акций российского «Юникредитбанка», а также арестовать часть средств итальянской UniCredit и принадлежащий ей пакет из 0,48% акций российской структуры. Банк стремился сохранить активы, за счет которых потенциально можно было бы исполнить судебное решение. Однако суд отказал в ходатайстве, указав, что запрошенные ограничения противоречат распоряжению президента, разрешившему сделку с российским банком.

UniCredit готовит разделение российского бизнеса и его частичную продажу инвестору из ОАЭ. Предварительное соглашение стороны подписали в мае 2026 года. Оно предусматривает выделение части деятельности в новую структуру, которая останется под контролем итальянской группы, тогда как действующий российский банк с оставшимися активами перейдет покупателю. Завершить сделку планируется в первой половине 2027 года. Таким образом, речь не идет о полном уходе UniCredit из России.

По мнению юристов, продажа российского банка сама по себе не освобождает UniCredit от обязательств перед Сбербанком. Однако после завершения сделки взыскать средства с итальянской группы может быть сложнее: она перестанет владеть акциями российской структуры, а деньги от продажи могут оказаться за пределами России. Поэтому Сбербанк пытался добиться ареста активов до завершения сделки.

При этом отказ суда в обеспечительных мерах не означает, что Сбербанк проиграл основной спор. Банк может обжаловать решение или повторно обратиться за ограничениями, если появятся новые обстоятельства и доказательства. Юристы также допускают, что вместо блокировки самой сделки Сбербанк сможет добиваться ареста средств, которые UniCredit получит от продажи российского бизнеса.

В октябре «Юникредитбанк» начал предлагать клиентам закрыть все действующие счета и карты и перевести деньги в другую кредитную организацию.