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07.08.2019 в 08:50

Структуру «МТС Медиа» может возглавить экс-глава ТНТ Игорь Мишин

Оператор объединит сегменты ТВ-направления под единым руководством

Сотовый оператор МТС создал структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента. Её может возглавить экс-глава канала ТНТ, кинопродюсер Игорь Мишин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас сегментами ТВ-направления в МТС руководят разные топ-менеджеры, компания рассчитывает собрать их под единым руководством, поясняет один из источников. Собеседники утверждают, что принципиальное решение о назначении Мишина принято, однако один из них настаивает, что пока это не единственный кандидат.

В пресс-службе МТС подтвердили, что создающееся «МТС Медиа» «объединит в себе ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ», а в перспективе сможет управлять и производством контента. «Мы рассматриваем различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов», — пояснил представитель оператора.

Игорь Мишин с 2014 по 2016 год занимал должность гендиректора «ТНТ-Телесеть». Под его руководством ТНТ начал производить отечественные драматические сериалы и кино, а после ухода сменил фокус и сосредоточился на юморе. Господин Мишин также миноритарный партнер группы «Выбери радио» Ивана Таврина, а ранее владел телеканалом A-One, который продал бизнесмену Александру Карманову.

Ставка на контент логична для диверсификации доходов, но успех в этой сфере малопредсказуем, говорят участники рынка. Конкуренция в сфере контента растет, в это инвестируют крупнейшие российские компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Так, Сбербанк в апреле объявил о покупке 46,5% Rambler Group, управляющей в том числе онлайн-кинотеатром Okko. «Яндекс» год назад запустил на базе «КиноПоиска» онлайн-кинотеатр и ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу. Спутниковый оператор «Триколор» планирует в октябре запустить собственный онлайн-кинотеатр и также ведет переговоры с производителями контента.

Потребность в контенте растет каждый год, неудивительно, что во всем мире на этот рынок выходит большое количество компаний, рассуждает продюсер и глава СТВ Сергей Сельянов, при этом крупным игрокам необходимо снимать и выпускать как минимум 8−12 оригинальных проектов в год, что «непросто, но возможно».

Напомним, о том, что МТС планирует начать производство и распространение медиаконтента, ранее в интервью «Ведомостям» рассказал президент МТС Алексей Корня. По его словам, компания рассматривает работу на этом рынке по различным моделям: и сопродюсирование и полное создание своего контента.

МТС ТНТ Игорь Мишин МТС Медиа
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