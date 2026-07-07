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07.07.2026 в 05:50

«Столото» запустит оператора мобильной связи

Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей

Компания «Лотереи Москвы», входящая в холдинг S8 Capital, получила лицензию на работу в качестве виртуального мобильного оператора (MVNO). Начать оказание услуг связи компания должна не позднее мая 2028 года. По информации источников Forbes, новый оператор будет ориентирован прежде всего на клиентов бренда «Столото» и станет частью его экосистемы лояльности.

Эксперты отмечают, что запуск собственного MVNO позволит компании получить дополнительный канал коммуникации с многомиллионной аудиторией, а также расширить возможности персонализации сервисов.

Помимо продвижения лотерейных продуктов, оператор связи может использоваться для развития программ лояльности, выпуска специальных тарифов, начисления бонусов и более эффективной работы с клиентскими данными. Отдельным направлением может стать обеспечение связью сети лотерейных терминалов по всей стране.

Интерес к телеком-рынку объясняется и замедлением темпов роста лотерейной отрасли. После стремительного развития в последние годы аналитики ожидают более умеренную динамику, поэтому собственный оператор связи рассматривается скорее как стратегический маркетинговый инструмент, чем самостоятельный источник прибыли.

По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект будет зависеть от выбранной модели работы и может составить от нескольких десятков миллионов рублей до 2 млрд руб. Клиентская база, по различным оценкам, насчитывает около 40 млн пользователей.

По мнению участников рынка, подобная модель уже доказала свою эффективность в банковском секторе, где MVNO стали частью экосистем крупных компаний. В прошлом месяце «Почта России» также объявила о запуске собственного телеком-продукта под брендом «Почта России Мобайл».

Столото
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