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10.06.2026 в 13:20

«Почта России» запустила виртуального мобильного оператора на сети «Билайна»

Пилотный проект «Почта России Мобайл» стартовал в трех регионах России

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«Почта России» объявила о запуске собственного телеком-продукта под брендом «Почта России Мобайл». Пилотный проект реализован на инфраструктуре «Билайна». Новый оператор заработал в Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Саха (Якутия), сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Сервис создан по модели «умного» виртуального оператора (Smart MVNO), которая позволяет компаниям предоставлять услуги мобильной связи под собственным брендом без строительства своей сети. Техническую платформу и работу инфраструктуры обеспечивает «Билайн».

Формат Smart MVNO был представлен оператором в 2025 году как решение для «быстрого запуска брендированных телеком-сервисов без капитальных затрат».

Абоненты смогут управлять тарифами и подключенными услугами через мобильное приложение «Почты России». На старте пользователям доступны два тарифных плана. Первый тариф — для тех, «кто много пользуется интернетом». В него входят 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков.

Второй тариф — «Социальный пакет», созданный для пожилых людей. Для его подключения нужно предъявить пенсионное удостоверение. В этот тариф входят 200 минут звонков, 200 SMS, 3 ГБ мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник», защищающий от звонков спамеров и мошенников.

Подключиться к «Почта России Мобайл» можно в почтовых отделениях пилотных регионов.

Билайн Почта России Связь виртуальный оператор
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