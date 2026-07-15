Столичный рынок аренды электросамокатов продолжает расти

Объем рынка кикшеринга в Москве в 2025 году увеличился на 14% — с 7,4 млрд до 8,4 млрд руб. По оценкам аналитиков, в 2026 году он может достичь 9,5−10,5 млрд руб. Столица остается крупнейшим рынком среди мировых столиц по выручке, количеству электросамокатов и числу поездок, сообщают «Ведомости».

Сегодня в Москве насчитывается около 60 тыс. прокатных электросамокатов — это в несколько раз больше, чем в большинстве крупных мегаполисов мира. В столице работают три крупных оператора кикшеринга: «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go». У каждого из них по 20 тыс. самокатов.

За последние пять лет количество поездок выросло в 35 раз и достигло 71 млн в год, хотя в 2025 году рост спроса заметно замедлился, а размер парка практически не изменился. Лидирующим по объему выручки оператором кикшеринга России по итогам 2025 г. стал «Юрент». Она увеличилась с 12,6 млрд до 15,5 млрд руб., или на 24%.

Эксперты отмечают, что рынок переходит от экстенсивного роста к повышению эффективности. Операторы увеличивают тарифы, инвестируют в безопасность, совершенствуют логистику и добиваются более высокой загрузки каждого самоката. Благодаря этому сервис все чаще используется как полноценный городской транспорт, а не только для отдыха.

С началом летнего сезона 2026 года ряд подмосковных городов и поселков ввели запрет или ограничения на кикшеринг. И, несмотря на обсуждение новых ограничений, московские власти делают ставку на регулирование, а не на запреты. Кикшеринг остается важной частью городской транспортной системы, помогая жителям быстрее добираться до метро и сокращая число коротких поездок на личных автомобилях.