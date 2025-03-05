Стоимость похищенного Telegram-аккаунта растет

За вторую половину 2024 года интернет-мошенничество по краже аккаунтов в Telegram увеличилось на четверть. На «черном рынке» растет и стоимость похищенного аккаунта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные F6 (ранее Group-IB).

На момент исследования специалисты обнаружили не менее семи действующих русскоязычных групп. В частности, одной из них удалось украсть более 1,2 млн учетных записей пользователей из России и других стран. Это на 25,5%, чем было похищено ими же во втором полугодии 2023 года.

Стоимость похищенного аккаунта, зарегистрированного на российский номер, сейчас достигает 160 руб., что на 6% больше, чем в начале прошлого года. Цена зависит от наличия премиум-подписки, административных прав или владения каналом, а также количества диалогов.

Одной из наиболее распространенных схем кражи аккаунтов в Telegram стало фальшивое голосование, фишинговые панели и шаблоны. В последнее время мошенники также стали создавать фальшивые сети Wi-Fi, доступ к которым осуществляется не вводом номера телефона и кодом из СМС, а с помощью Telegram.

Мошенники используют любые варианты монетизации информации из чужих аккаунтов: выгружают переписки, фотографии, файлы, пробуют шантажировать жертв, рассылают ссылки на фишинговые сайты по списку контактов, пытаясь «занять» деньги.

Ранее сообщалось, что трафик спам-рассылок постепенно перетекает в мессенджеры. До 40% фишинговых атак в прошлом году проводилось через Telegram.