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29.08.2024 в 14:58

В России возник дефицит стеклотары для пива и сидра

Произошло это из-за большой загруженности стеклозаводов

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Производители пива и сидра столкнулись с дефицитом стеклянной тары ёмкостью 0,5 литра. На рынке не хватает бутылок зелёного и оливкового цветов. Продукции бесцветного стекла достаточно, пишет «Коммерсантъ».

Заводы, производящие стекло, из-за высокой загруженности переносят исполнение небольших заказов на сентябрь.

По словам экспертов, нехватка стеклотары связана с повышенным спросом на напитки в жару. Так, с конца мая по конец июня продажи пива выросли в годовом выражении на 8,9%, сидра — на 15,3%.

В числе других причин — уменьшение производственных мощностей, активное развитие рынка слабоалкогольных коктейлей, подготовка крупных производителей пива и других напитков к новогодним праздникам и плановые ремонтные работы стекольщиков.

Из-за дефицита стеклотары в первую очередь страдают небольшие производители. Разлив в алюминиевые банки для них нерентабелен, а быстро перейти на работу с ПЭТ-бутылками трудно из-за контрактов с торговыми сетями и специфики производства напитков.

Пиво сидр стеклотара
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