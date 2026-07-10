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10.07.2026 в 08:00

Starbucks разрабатывает собственное ПО

Это позволит сети сократить зависимость от Microsoft и IBM

Starbucks расширяет использование искусственного интеллекта для разработки собственного программного обеспечения, которое в перспективе сможет заменить часть решений, поставляемых Microsoft, IBM и другими технологическими компаниями. Инициатива является частью масштабной программы по сокращению расходов и повышению контроля над собственной ИТ-инфраструктурой, сообщает Bloomberg.

Компания уже работает над внутренними аналогами системы управления запасами Microsoft и программного обеспечения для технического обслуживания IBM. Кроме того, Starbucks разрабатывает новую платформу для точек продаж, которая в будущем может заменить систему Simphony от Oracle. Первые решения могут начать внедряться уже к концу следующего года, если успешно пройдут тестирование.

Ежегодные расходы компании на программное обеспечение достигают $400 млн. В связи с этим сеть пересматривает действующие контракты с поставщиками и оценивает, какие продукты целесообразно заменить собственными разработками. Искусственный интеллект при этом используется для ускорения процесса создания программного обеспечения и повышения эффективности инженерных команд.

Технологическая трансформация проходит в рамках более широкой программы оптимизации бизнеса, предусматривающей сокращение расходов на $2 млрд. В текущем финансовом году подразделение корпоративных технологий рассчитывает уменьшить бюджет примерно на $30 млн, в том числе за счет снижения затрат на лицензии и сокращения использования внешних подрядчиков.

Ранее сообщалось, что Starbucks начал связывать бонусы сотрудников IT-подразделения с использованием искусственного интеллекта. Теперь часть премий зависит от того, насколько активно работники внедряют ИИ в проекты компании.

Юлия Топольская
Starbucks IBM Microsoft
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