03.04.2026 в 07:20

Спрос на замороженные полуфабрикаты вырос на треть

Россияне хотят иметь под рукой быстрый вариант для еды

С начала года спрос на замороженные полуфабрикаты в России увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая продукция помогает экономить время на приготовление пищи и позволяет всегда иметь под рукой быстрый вариант для еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Самокат».

В частности, спрос на хинкали увеличился в 2,5 раза, на вареники с вишней — в 2,2 раза, а на наггетсы — в два раза. Также значительно возрос интерес к замороженной пицце: пиццу с курицей стали заказывать на 40% чаще, а с пепперони — на 29%.

Замечен рост популярности овощных котлет, которые покупают на 48% чаще, а также пельменей с говядиной и свининой, спрос на которые вырос на 44%. Также наблюдается увеличение интереса к замороженной рыбе и морепродуктам.

Вместе с этим увеличился спрос на замороженные ингредиенты, которые не требуют дополнительной обработки. Например, резаную морковь стали заказывать на 90% чаще, а картофель фри — на 59%. Особо выделяется растущий интерес к овощной весенней смеси, которая используется для быстрых гарниров и супов — её заказывают на 45% чаще.

Также россияне стали больше заказывать замороженную клубнику для выпечки и десертов, спрос на неё увеличился на 26%. В целом наблюдается рост популярности замороженных десертов, особенно отмечается рост заказов чизкейков.

Ранее сообщалось, что продажи готовых суши и роллов в розничной торговле за девять месяцев 2025 года выросли на 83% в денежном и на 90% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем этого сегмента достиг 22 млрд руб. и 19 тыс. тонн.

