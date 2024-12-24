Спрос на фейерверки и салюты вырос на 11%

Спрос на пиротехнические изделия в декабре этого года оказался выше на 11%, чем годом ранее. Средний чек составил 1,4 тыс. руб., что на 12% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Особенно популярны в этом году салюты и фейерверки на 10−20 залпов, бенгальские огни и петарды.

Рост продаж подтверждают марктеплейсы. Так, на Wildberries продажи в этом году выше на 150%. Столь значительный в компании объяснили запуском продажи сертифицированной пиротехники по модели, когда площадка выступает как онлайн-витрина, а продавец самостоятельно хранит и доставляет товар прямо до покупателя.

На Ozon к середине декабря штучные продажи пиротехники выросли на 60% по сравнению с прошлым годом, в денежном выражении — на 52%. Наибольшей популярностью в этой категории товаров пользуются батареи салютов, петарды и бенгальские огни. Россияне также охотно заказывают на маркетплейсе фейерверк-фонтан и фейерверк — римские свечи.

Ранее сообщалось, что траты россиян на новогодние украшения выросли на 51%. Треть этих расходов приходится на искусственные ели.