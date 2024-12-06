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06.12.2024 в 08:00

Траты россиян на новогодние украшения выросли на 51%

Треть этих расходов приходится на искусственные ели

В 2024 году россияне потратили на новогодние украшения и искусственные ели на маркетплейсах на 51% больше, чем в предыдущем. Всего на Wildberries и Ozon с начала ноября россияне потратили более 6 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса аналитики Moneyplace.

Отмечается, что продажи новогодних украшений и искусственных елок на маркетплейсах растут ежедневно. 33% всех трат приходится на искусственные ели, 44% - на гирлянды для украшения елки, дома и офиса, 23% - на новые елочные игрушки.

Средний чек на елки на маркетплейсах вырос на 13%. Общая сумма продаж искусственных елей на площадках за последние 30 дней составила более 2 млрд рублей. Такое увеличение может быть частично связано с отказом некоторых россиян от покупки живых деревьев.

Что касается украшений на елку, то в топе самых покупаемых товаров находятся гирлянды на елку — огоньки, а также хвойные, деревянные и гирлянды из шариков и игрушек. «Можно заметить ностальгию по игрушкам в виде сосулек в духе советского убранства, в топе продаж также деревянные игрушки, "флажки ретро" и фонарики, возвращающие Новому году дух семейного праздника», — отмечается в исследовании.

В целом на празднование Нового года россияне готовы потратить свыше 25 тыс. руб. Расходы на приобретение презентов опрошенные оценивают в 8,5 тыс. руб., на новогодний стол — в 17,5 тыс. руб.

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