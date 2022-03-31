Спрос на аренду техники в России вырос на треть

Сервисы аренды техники сообщили о значительном росте спроса на их услуги в марте. Среди причин называют повышение цен и ухудшение условий потребкредитов. Есть и те, кто сначала хотят протестировать то, что собираются купить. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервисов.

По словам сооснователя сервиса Arenter Евгения Шевелева, в первую очередь спрос поднялся на ноутбуки — на 30%. На смартфоны он вырос на 15%, в основном арендуют устройства Apple. Такой рост спроса связан с боязнью населения брать дорогостоящую технику в кредит или рассрочку в текущих условиях, отмечает Шевелев. Арендовать Apple iPhone 13 Pro с объемом памяти 128 Гб, например, можно за 13 тыс. руб. в месяц или за 1790 руб. в сутки, а Samsung Galaxy M21 64Gb — за 2270 руб. в месяц.



В Next2U заявили, что за последний месяц вырос спрос на аренду игровых приставок. В большинстве случаев их арендуют на выходные. Там связывают рост спроса с увеличением цен на технику, а также с тем, что часть моделей оказалась недоступна в рознице. Кроме того, покупатели часто стараются протестировать товар перед покупкой, так как боятся ошибиться с выбором.

В сервисе Pauri тоже сообщили о росте спроса на аренду электроники примерно на 30%. Наиболее активно пользователи берут в прокат игровые приставки. О росте спроса на аренду смартфонов на 30−40% также рассказали в компании «Гаджеты в аренду».

Однако представители маркетплейсов и ритейлеров заявили о росте спроса и на покупку техники. В Wildberries с 1 января по 29 марта этого года продажи техники увеличились на 67% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Наиболее динамично покупательский спрос рос в категориях фото- и видеотехники (+203%), техники для «умного» дома и безопасности (+153%), а также ноутбуков и компьютеров (+130%)". В МТС отметили, что продажи смартфонов в первом квартале этого года выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперты First Data проанализировали особенности потребительского поведения после событий 24 февраля и выяснили, что спрос на бытовую технику и электронику значительно увеличился. В числе лидеров — продукты Ariston и Beko, спрос на них вырос на 175% и 145% соответственно.