Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.10.2022 в 05:40

Spotify заработал на рекламе €385 млн в третьем квартале

В сервисе рассказали о росте интереса к подкастам

Стриминговый сервис Spotify отчитался о росте числа подписчиков. Кроме того, за третий квартал он заработал на рекламе €385 млн.

Количество активных пользователей в месяц составило 456 млн за анонсируемый период. Это на 20% больше, чем годом ранее. В третьем квартале у компании было 195 миллионов платных подписчиков, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая выручка выросла на 21% год к году и составила €3 млрд, убыток — €228 млн. Доход от платных подписок составил €2,65 млрд выручки, что больше прошлогодних показателей на 22%.

Spotify продолжает инвестировать в рекламу, и ее доход от рекламы вырос на 19% в годовом исчислении и составил 13% от общего дохода. Компания заявила, что рост был обусловлен ростом интереса рекламодателей к подкастам.

Spotify 

Spotify впервые представила подкасты в 2015 году, и в настоящее время их насчитывается более 4,7 млн. Кроме того, на платформе доступно уже более 300 тыс. различных аудиокниг.

Spotify объявил о приостановке деятельности в России с 11 апреля 2022 года. По итогам второго квартала компания потеряла порядка 600 тыс. платных подписчиков.

Spotify
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.