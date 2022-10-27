Spotify заработал на рекламе €385 млн в третьем квартале

Стриминговый сервис Spotify отчитался о росте числа подписчиков. Кроме того, за третий квартал он заработал на рекламе €385 млн.

Количество активных пользователей в месяц составило 456 млн за анонсируемый период. Это на 20% больше, чем годом ранее. В третьем квартале у компании было 195 миллионов платных подписчиков, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая выручка выросла на 21% год к году и составила €3 млрд, убыток — €228 млн. Доход от платных подписок составил €2,65 млрд выручки, что больше прошлогодних показателей на 22%.

Spotify продолжает инвестировать в рекламу, и ее доход от рекламы вырос на 19% в годовом исчислении и составил 13% от общего дохода. Компания заявила, что рост был обусловлен ростом интереса рекламодателей к подкастам.

Spotify впервые представила подкасты в 2015 году, и в настоящее время их насчитывается более 4,7 млн. Кроме того, на платформе доступно уже более 300 тыс. различных аудиокниг.

Spotify объявил о приостановке деятельности в России с 11 апреля 2022 года. По итогам второго квартала компания потеряла порядка 600 тыс. платных подписчиков.