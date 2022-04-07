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07.04.2022 в 13:39

Spotify прекратит работу в России 11 апреля

До этого в компании заявляли, что считают важным продолжить работу в стране для обеспечения глобального потока информации

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С 11 апреля сервисы Spotify станут недоступны для российских пользователей. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

В компании не уверены, вернется ли сервис в Россию. «Мы обязательно сообщим, когда ситуация поменяется», — говорится в заявлении Spotify.

В конце марта представитель музыкального сервиса уже предупреждал о намерении компании прекратить предоставлять услуги российским пользователям. Причиной такого решения стали новые законы, которые накладывают ограничения на распространение информации внутри страны, указал он.

В начале марта компания закрыла свой российский офис на неопределенный срок. Тогда в Spotify обещали, что продолжат оказывать услуги российским гражданам, «чтобы обеспечить глобальный поток информации».

Spotify
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