«Спортмастер» подал встречный иск к креативному агентству Blacklight в рамках судебного спора о задолженности за рекламные услуги. Ретейлер требует вернуть неотработанный аванс за рекламную кампанию собственного бренда Sensana. Сумма встречных требований составляет почти 1,8 млн руб. и включает долг и неустойку.

Первоначальный иск креативного агентства ООО «Блэк Лайт» к ООО «Спортмастер» подан в июне 2026 года. Blacklight требует взыскать с ретейлера 2,85 млн руб. задолженности по договору оказания услуг.

«Спортмастер» настаивает, что перечисленный агентству аванс не был отработан в полном объеме: агентство не обеспечило четыре рекламных размещения у блогеров, а еще две публикации вышли с нарушением согласованных сроков.

Blacklight, со своей стороны, утверждает, что замены блогеров и сроков согласовывались со компанией.

Конфликт между компаниями стал публичным летом 2026 года, когда Blacklight направило обращение в Ассоциацию блогеров и агентств (АБА), после чего «Спортмастер» попал в зону повышенного риска рейтинга добросовестности брендов ассоциации.

В Blacklight заявляли, что добиваются оплаты оказанных услуг и пытались урегулировать разногласия с ретейлером. В «Спортмастере» сообщали, что спор возник из-за объема и качества выполненных работ. Компания утверждала, что оплатила услуги пропорционально фактически исполненным обязательствам, а последующие требования агентства не признает.

Ретейлер называл заявления Blacklight недостоверными и заявлял о намерении защищать деловую репутацию в суде.

Ранее суд удовлетворил два иска ООО «ИА РИАЛВЕБ» ( Realweb ) к ООО «Самолет-Недвижимость МСК».