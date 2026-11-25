Казахстанская национальная палата предпринимателей «Атамекен» обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за доначисления российскими таможенными органами дополнительных пошлин на товары, ввезенные в РФ через другие государства ЕАЭС. Речь идет о повышенных ставках, которые российские таможенники применяют в отношении товаров из «недружественных» стран. Об этом пишет РБК.

В «Атамекен» сообщили, что пошлины доначисляются, несмотря на выпуск продукции в свободное обращение на таможенной территории ЕАЭС с уплатой всех таможенных платежей и приобретение статуса товаров союза. Платежи создают дополнительную финансовую нагрузку на поставщиков, увеличивают цену продукции и уменьшают конкурентоспособность казахстанских предпринимателей на рынке РФ.

Большая коллегия суда ЕАЭС заявила, что продукция, выпущенная в обращение в одном из государств союза, должна свободно перемещаться между странами ЕАЭС без дополнительных платежей. Заключение суда носит рекомендательный характер, сообщает Forbes.