В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области анонсировали новые меры поддержки для креативных индустрий. В этом году запустят грант по креативным индустриям, дадут возможность бизнесу возвращать половину НДФЛ с новых сотрудников и введут новый льготный заем Фонда развития промышленности. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас для подмосковных предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий, доступны следующие меры поддержки:

льготный кредит до 5 млн руб. под 7% годовых через областной Фонд микрофинансирования;

возможность презентовать свои товары на ярмарках проекта «100% Подмосковье»;

образовательные программы;

услуги региональных центров инжиниринга;

поддержка предпринимательства на специальных условиях.

В секторе креативных экономик Московской области работают больше 40 тыс. индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В 2025 году совокупная выручка регионального креативного бизнеса превысила 350 млрд руб.