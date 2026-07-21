В России выросло число спортивных блогеров

В первом полугодии 2026 года количество авторов, регулярно публикующих материалы о спорте, активном образе жизни и здоровых привычках, увеличилось на 18% год к году. Таковы данные Getblogger (входит в МТС AdTech). Отчет есть в распоряжении Sostav.

Эксперты проанализировали обезличенные данные Getblogger за первое полугодие 2025 и 2026 годов. В исследование вошли российские авторы, регулярно публиковавшие рекламный и органический контент, а также бренды, запускающие рекламные кампании.

Меняется не только количество авторов, но и сам характер спортивного контента. Если раньше он был сосредоточен на тренировках, экипировке и спортивных результатах, то сегодня — на здоровье, правильном питании, восстановлении, путешествиях, семейном досуге и полезных привычках. Спорт становится частью повседневного образа жизни, а спортивные блогеры — лайфстайл-авторами, которые объединяют вокруг себя широкую аудиторию.

Эта трансформация меняет интерес рекламодателей. В 2023 году основную долю рекламных интеграций у блогеров в категории «Спорт» формировали бренды спортивных товаров (82%), FMCG, продукты питания (12%) и финансовые сервисы (6%), в 2026 году — FMCG-бренды, продукты питания (42%), e-commerce (35%), спортивные бренды (18%), финансовые сервисы и банки (14%), телеком- и цифровые сервисы (9%).