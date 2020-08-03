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18+
03.08.2020 в 07:20

«Союзмультфильм» выпустил в сеть первую серию мультсериала о толерантности

«Зебра в клеточку» расскажет дошколятам, что необязательно быть похожими, чтобы дружить

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На YouTube-канале «Союзмультфильма» вышла первая серия музыкального мультсериала «Зебра в клеточку» — проект рассказывает о принятии индивидуальных особенностей у себя и окружающих.

Герои сериала — компания зверят из африканских джунглей: зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат — яйцо Петя, крокодил-вегетарианец Гоша и другие. Проект создан при участии психолога Анны Скавитиной, он учит детей принимать индивидуальные особенности себя и других, а также разрешать возникающие трудности благодаря дружбе и творчеству. Музыку написал композитор Максим Дунаевский.

В первые дни выхода на YouTube «Зебра в клеточку» набрала более 90 тыс. просмотров. Это совместный проект «Союзмультфильма» и компании «Первый канал. Всемирная сеть». Продюсеры планируют выпустить 52 серии проекта и выйти на зарубежный рынок. Компании объявили о сотрудничестве в производстве анимационных фильмов ещё в 2018 году. Ранее они совместно выпустили обучающие мультсериалы «Оранжевая корова» и «Пластилинки».

Первый канал мультфильмы Союзмультфильм
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