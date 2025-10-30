«Союзмультфильм» и «Мультиландия» запустили международный телеканал для детей

Международный детский телеканал «Умка» начал вещание в Белоруссии. Проект запущен киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом «Мультиландия», сообщает РБК.

На канале будут показывать мультфильмы и развивающие передачи короткими эпизодами до 20 минут с перерывами. Контент предназначен для семейного просмотра и будет сопровождаться субтитрами на языке страны показа.

«Мы предлагаем не просто трансляцию мультфильмов, а готовое образовательно-развлекательное решение, и особенно гордимся тем, что начинаем этот проект в партнерстве с нашими коллегами из Республики Беларусь — стране с близкими нам интересами и культурными ценностями», — рассказала директор телеканалов «Умка» и «Мультиландия» Мария Дворядкина.

В будущем вещание планируют расширить на страны СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие регионы.

Ранее сообщалось, что объем производства анимационных фильмов в России за последние семь лет вырос втрое.