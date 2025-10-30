Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.10.2025 в 10:10

«Союзмультфильм» и «Мультиландия» запустили международный телеканал для детей

«Умка» уже начал вещание в Белоруссии

Международный детский телеканал «Умка» начал вещание в Белоруссии. Проект запущен киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом «Мультиландия», сообщает РБК.

На канале будут показывать мультфильмы и развивающие передачи короткими эпизодами до 20 минут с перерывами. Контент предназначен для семейного просмотра и будет сопровождаться субтитрами на языке страны показа.

«Мы предлагаем не просто трансляцию мультфильмов, а готовое образовательно-развлекательное решение, и особенно гордимся тем, что начинаем этот проект в партнерстве с нашими коллегами из Республики Беларусь — стране с близкими нам интересами и культурными ценностями», — рассказала директор телеканалов «Умка» и «Мультиландия» Мария Дворядкина.

В будущем вещание планируют расширить на страны СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие регионы.

Ранее сообщалось, что объем производства анимационных фильмов в России за последние семь лет вырос втрое.

Мультиландия Умка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.