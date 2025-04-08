Производство анимационных фильмов в России утроилось за семь лет

Объем производства анимационных фильмов в России за последние семь лет вырос втрое. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, пишет ТАСС.

По словам эксперта, динамичное развитие отрасли стало возможным благодаря ряду мер государственной поддержки, в первую очередь — налоговым льготам. Кроме того, были разработаны профессиональные стандарты и открыт первый технопарк на базе киностудии «Союзмультфильм».

«Благодаря этим мерам, прежде всего налоговым льготам, объем производства анимации вырос в три раза за последние семь лет», — подчеркнула Мастусова.

Сейчас в Ассоциации анимационного кино состоит 90 компаний, из которых 70% — анимационные студии и продюсерские центры из 16 регионов России. Эти компании создают около 95% всей отечественной анимации — порядка 170 часов контента в год.

Мастусова назвала кадровый вопрос еще одной важной составляющей развития отрасли. В РФ создана система обучения от школ креативных индустрий до вузов, что уже позволяет восполнять дефицит специалистов. С 2022 года ассоциация также активно занимается импортозамещением. Так, по данным Mediascope, российские мультфильмы и персонажи лидируют среди детской аудитории.

«Российские анимационные фильмы собирают уверенный бокс-офис. Из последних данных релизов, например, «Три богатыря и Пуп Земли» собрали более 1 млрд руб.», — добавила Мастусова.

Как отметила эксперт, отечественную анимацию активно смотрят и за границей. Сейчас ведется совместная работа с Китаем, Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, заключены меморандумы о сотрудничестве и готовятся новые соглашения.

В 2024 году иностранные зрители увидели 49 российских релизов. Франшиза «Маша и медведь» удержала лидерство среди проектов, за год кассовые сборы российской анимации составили 2,8 млн долларов. Второе и третье места заняли мультфильмы «Великолепная пятерка» с 2,4 млн долларов и «Коты Эрмитажа» с 2,1 млн долларов.