Союз журналистов России подготовит рекомендации по работе с ИИ

Союз журналистов России (СЖР) планирует разработать рекомендации для журналистов по использованию искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, организация следит за развитием технологий и намерена сформулировать подходы к их применению в редакционной работе. Об этом сообщает ТАСС.

В СЖР считают, что нейросети могут быть полезным инструментом, однако полностью передавать им журналистскую работу не стоит. Отдельное внимание Соловьев обратил на необходимость проверки информации, которую генерирует ИИ. По его словам, система может выдавать недостоверные сведения или тексты с идеологическими установками.

Таким образом, будущие рекомендации будут касаться не столько ограничения использования нейросетей, сколько ответственного подхода к работе с ними. В первую очередь речь идет о проверке фактов и сохранении за журналистом контроля над итоговым материалом.

«Достаточно часто он приносит вам на запрос идеологически окрашенные тексты из тех стран, которые мы сейчас в этих особых условиях считаем враждебными», — пояснил глава Союза журналистов.

Инициатива СЖР появляется на фоне все более широкого использования ИИ в медиа — от расшифровки интервью и поиска информации до подготовки черновиков и обработки больших массивов данных. При этом вопрос ответственности за ошибки, допущенные нейросетью, остается на стороне редакции и автора материала.