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17.06.2026 в 14:50

Совфед одобрил запрет на социальную рекламу с участием иноагентов

Закон также ужесточает требования к раскрытию финансовой информации лиц, находящихся под иностранным влиянием

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий размещение социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Документ также устанавливает запрет для иноагентов выступать рекламодателями соцрекламы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, социальная реклама может использоваться иноагентами как инструмент политического влияния. По его мнению, участие таких лиц в создании и распространении соцрекламы создает риски искажения национальных приоритетов и продвижения чуждых ценностей под видом общественно значимой информации.

Закон также вносит изменения в порядок контроля за финансовой деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, кредитные и иные финансовые организации будут обязаны предоставлять в Минюст сведения обо всех финансово-хозяйственных операциях и счетах иноагентов в течение трех дней. Ранее сроки предоставления такой информации законодательно установлены не были.

Кроме того, документ закрепляет требование о передаче сведений в электронном формате.

Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 9 июня.

Социальная реклама Совфед
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