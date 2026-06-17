Совфед одобрил закон «Антифрод 2.0» и штрафы за нарушения правил авторизации пользователей

Совфед одобрил закон, направленный на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, и известный как «Антифрод 2.0». Документ объединил около 30 мер и стал продолжением первого пакета антифрод-инициатив, принятого в 2025 году.

Среди ключевых нововведений — ограничение числа банковских карт, которые может оформить одно физическое лицо, до 20 штук. Кроме того, банки будут обязаны повышать уровень защиты своих приложений и сайтов, а также предлагать клиентам дополнительные инструменты безопасности для мобильных устройств.

Закон вводит механизм шестичасовой задержки подозрительных денежных переводов. Также граждане смогут установить самозапрет на входящие международные звонки, а сообщать о мошеннических действиях станет возможно через специальную «тревожную кнопку» на портале «Госуслуги».

Дополнительные обязанности возлагаются на операторов связи. Они должны будут передавать сведения о подозрительных номерах в государственную систему и блокировать их. Если оператор нарушит установленный порядок действий и это приведет к финансовым потерям абонента, компания будет обязана компенсировать причиненный ущерб.

Напомним, 9 июня депутаты Госдумы приняли «Антифрод 2.0» сразу во втором и третьем чтениях.

Сегодня сенаторы также одобрили закон о введении административных штрафов за нарушения правил авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. Документ предусматривает санкции за использование иностранных сервисов авторизации, включая зарубежные почтовые сервисы.

Для юридических лиц штрафы за такие нарушения составят от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а за повторные случаи — до 1,4 млн рублей.

Отдельные санкции вводятся за нарушения при использовании рекомендательных технологий и за несоблюдение требований по взаимодействию операторов связи с правоохранительными органами. В последнем случае штраф для компаний может достигать 5 млн рублей, а при повторных нарушениях — рассчитываться исходя из годовой выручки, но не менее 10 млн рублей.