Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за авторизацию через иностранные сервисы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий административную ответственность для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Максимальный размер штрафа для юридических лиц может достигать 700 тыс. руб. Запись об этом появилась в карточке документа Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2025 года группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным. Поправки предусматривают ответственность за неисполнение требований по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Согласно действующему законодательству, авторизация на российских интернет-ресурсах должна осуществляться с использованием российского номера телефона, портала «Госуслуг», Единой биометрической системы либо иных информационных систем, принадлежащих российским гражданам или юридическим лицам.

За нарушение требований гражданам грозят штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Кроме того, КоАП дополняется нормами об ответственности владельцев интернет-ресурсов, использующих рекомендательные технологии. Штрафы предусмотрены за сбор данных о предпочтениях пользователей с нарушением их прав, отсутствие уведомления о применении таких технологий, а также за неразмещение правил их использования и контактной информации для юридически значимых обращений. За повторные нарушения санкции для компаний могут вырасти до 1,4 млн руб.

Отдельный блок поправок касается операторов связи. За нарушение порядка взаимодействия с правоохранительными органами при проведении оперативно-разыскных мероприятий или за раскрытие методов их проведения юридическим лицам будет грозить штраф от 3 млн до 5 млн рублей. За повторное нарушение предлагается установить оборотные штрафы в размере от 1% до 3% годовой выручки, при этом минимальный порог взыскания увеличивается с 1 млн до 10 млн руб.