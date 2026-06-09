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09.06.2026 в 16:15

Госдума приняла закон «Антифрод 2.0» по борьбе с кибермошенниками

В частности, россиян хотят обязать сообщать мобильному оператору идентификационный номер своего смартфона

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон «Антифрод 2.0», направленный на дополнительную защиту россиян от кибермошенников. Закон предусматривает введение маркировки международных телефонных звонков и возможность установить самозапрет на их получение. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Что еще прописано в законе «Антифрод 2.0»:

  • родители смогут сообщать мобильному оператору об использовании сим-карты несовершеннолетним ребенком, это позволит обеспечить его безопасным контентом;
  • россияне должны будут сообщать мобильному оператору идентификационный номер своего смартфона (IMEI), чтобы компания внесла его в договор об оказании услуг связи (без внесения кода IMEI в документ услуги связи предоставляться не будут);
  • будет создана единая база IMEI-номеров устройств;
  • на портале «Госуслуги» появится сервис «красной кнопки»: пользователь, заподозривший мошенничество, сможет воспользоваться им для приостановки дистанционных денежных операций;
  • на одного человека можно будет оформлять не больше 20 банковских карт;
  • банки и мобильные операторы будут возмещать ущерб от действий аферистов, если не полностью выполняли комплекс мер по противодействию мошенничеству.

Первый пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года. Основные положения закона начали действовать в сентябре того же года.

Второй пакет антифрод-мер был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 февраля этого года. Ко второму чтению из документа исключили требования о регистрации пользователей на значимых интернет-ресурсах исключительно через российские электронные почтовые сервисы, а также норма о подтверждении финансовых операций через мессенджер «Макс» вместо СМС-сообщений.

Минцифры готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством — «Антифрод 3». В ближайшее время будут сформированы предложения и вынесены на обсуждение.

Госдума законопроект «Антифрод 2.0»
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