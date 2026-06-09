Госдума приняла закон «Антифрод 2.0» по борьбе с кибермошенниками

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон «Антифрод 2.0», направленный на дополнительную защиту россиян от кибермошенников. Закон предусматривает введение маркировки международных телефонных звонков и возможность установить самозапрет на их получение. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Что еще прописано в законе «Антифрод 2.0»:

родители смогут сообщать мобильному оператору об использовании сим-карты несовершеннолетним ребенком, это позволит обеспечить его безопасным контентом;

россияне должны будут сообщать мобильному оператору идентификационный номер своего смартфона (IMEI), чтобы компания внесла его в договор об оказании услуг связи (без внесения кода IMEI в документ услуги связи предоставляться не будут);

будет создана единая база IMEI-номеров устройств;

на портале «Госуслуги» появится сервис «красной кнопки»: пользователь, заподозривший мошенничество, сможет воспользоваться им для приостановки дистанционных денежных операций;

на одного человека можно будет оформлять не больше 20 банковских карт;

банки и мобильные операторы будут возмещать ущерб от действий аферистов, если не полностью выполняли комплекс мер по противодействию мошенничеству.

Первый пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года. Основные положения закона начали действовать в сентябре того же года.

Второй пакет антифрод-мер был принят депутатами Госдумы в первом чтении 10 февраля этого года. Ко второму чтению из документа исключили требования о регистрации пользователей на значимых интернет-ресурсах исключительно через российские электронные почтовые сервисы, а также норма о подтверждении финансовых операций через мессенджер «Макс» вместо СМС-сообщений.

Минцифры готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством — «Антифрод 3». В ближайшее время будут сформированы предложения и вынесены на обсуждение.