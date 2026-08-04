Минцифры предложило создать единый сервис для согласий на обработку персональных данных

Минцифры включило в третий пакет антифрод-мер («Антифрод 3.0») инициативу по созданию единой платформы для управления согласиями граждан на обработку персональных данных. Предполагается, что все операторы персональных данных будут передавать в нее сведения о полученных согласиях, а пользователи смогут просматривать и отзывать их через единое окно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатива вызвала замечания со стороны Банка России и Минэкономразвития. В ЦБ считают, что сначала необходимо создать полноценный информационный ресурс для граждан, а уже затем вводить обязательные требования для бизнеса, чтобы избежать правовой неопределенности. Минэкономразвития также выступает за дополнительную проработку механизма с учетом результатов пилотного проекта.

В Минцифры отмечают, что третий пакет антифрод-мер пока находится на стадии обсуждения, поэтому окончательный состав инициатив еще не определен. Ранее Роскомнадзор предлагал заменить действующий механизм согласий отраслевыми стандартами обработки данных, однако эта идея в текущую версию законопроекта не вошла.

Представители бизнеса предупреждают, что реализация платформы в предложенном формате может стать серьезной нагрузкой для участников рынка. По оценке Ассоциации больших данных (АБД; входят «Сбер», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и другие компании), подключение к необходимой инфраструктуре и выполнение требований по защите информации окажется особенно затратным для малого бизнеса, а передача миллиардов записей потребует масштабных инвестиций.

Эксперты, опрошенные изданием, также указывают на технические сложности внедрения новой системы. В частности, перенос ранее полученных согласий и повторное подтверждение старых разрешений могут осложнить работу сервисов, поэтому участники рынка предлагают предусмотреть поэтапное внедрение платформы и переходный период продолжительностью не менее 12−18 месяцев.

Ранее Минцифры в рамках «Антифрода 3.0» предложило меру, которая предусматривает обязательную авторизацию пользователей иностранных сайтов и приложений в России только по номеру телефона. Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об информации».