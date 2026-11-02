Сотрудники с гибридным графиком чаще готовы рекомендовать работодателя знакомым

Сотрудники, работающие в гибридном формате или дистанционно, чаще готовы рекомендовать своего работодателя друзьям и знакомым, чем те, кто трудится в офисе. Таковы данные опроса SuperJob, результаты которого приводит ТАСС.

Наибольшую среднюю оценку готовности рекомендовать компанию поставили сотрудники с гибридным графиком — 3,6 балла из пяти. У работающих удаленно показатель составил 3,42 балла, а у офисных сотрудников — 2,98 балла.

Высшую оценку — пять баллов — поставили по 30% дистанционных и гибридных сотрудников. Среди тех, кто работает на территории работодателя, так ответили 16% респондентов.

В целом 17% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не стали бы рекомендовать свою компанию. Еще 13% оценили готовность сделать это на два балла, 29% — на три, 21% — на четыре. Каждый пятый респондент готов безоговорочно посоветовать своего работодателя. Средняя оценка по выборке составила 3,14 балла против 3,28 годом ранее.

Опрос проводился с 5 по 16 октября 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.