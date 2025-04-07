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18+
07.04.2025 в 14:45

Полиция при помощи ИИ задержала 15 подозреваемых в обеспечении узлов связи для мошенников

Правоохранительные органы применяют искусственный интеллект для обработки больших массивов данных

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МВД и ФСБ России продолжают использовать искусственный интеллект (ИИ) для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками. Правоохранители задержали 15 подозреваемых в обеспечении узлов связи для аферистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Организаторы узлов связи с помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать россиян.

Сотрудники МВД применяют ИИ для обработки больших массивов данных, чтобы вычислять расположение сетей, которые используют злоумышленники, и собирать информацию об их деятельности.

В марте правоохранительные органы получили информацию о 28 сим-боксах и двух сим-банках, работавших на территории пяти российских регионов. Полиция собрала данные о 7 тыс. абонентских номеров, которые применялись аферистами. Для обеспечения голосовых вызовов злоумышленники использовали виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских странах. Они были предназначены для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования.

Обыски и задержания прошли в 11 регионах: Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкортостане и Ставропольском крае. Изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт, документы. В отношении задержанных избраны различные меры пресечения. Устанавливаются все соучастники преступлений и потерпевшие от действий аферистов.

В апреле в России вступил в силу закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками. Так, на одного человека может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Операторы связи будут проверять достоверность сведений о каждом новом абоненте до начала оказания услуг.

Полиция Мошенники искусственный интелект
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